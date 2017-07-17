Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.07:
$ 59.07
€ 67.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Африканская чума свиней не затронет крупные свинокомплексы Омской области

Сибирь
17 июля, 16:30 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, ни одно из крупных предприятий не находится рядом с очагами заражения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 17 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Крупным свиноводческим комплексам Омской области не грозит заражение африканском чумой свиней (АЧС) благодаря современной защите. Об этом сообщил корреспонжденту ТАСС начальник Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Борис Гуринов.

Вспышка этого неизлечимого для свиней заболевания зафиксирована на прошлой неделе в двух районах, в которых введен режим ЧС.

"У крупных омских свинокомплексов биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). Даже если вокруг будет африканская чума, комплексы смогут не допустить заражения", - уточнил Гуринов.

По его словам, в Омском районе, где введен режим ЧС после обнаружения африканской чумы в поселках Ачаирский и Красный Яр, находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. голов свиней). Ни одно из этих предприятий не находится рядом с очагами заражения.

В настоящий момент региональные власти, правоохранительные органы и МЧС прилагают все усилия, чтобы сдержать распространение АЧС в этих точках. На границах поселений установлены посты и введен карантин, все свиньи будут уничтожены. Собственникам, которые добровольно сдадут животных, будут выплачены компенсации, а за незаконный вывоз свиней их владельцам грозит уголовная ответственность. По данным регионального ГУ МЧС, в поселке Верблюжье Саргатского района, где была зафиксирована первая вспышка африканской чумы, уже уничтожено около 240 животных, в Ачаирском планируется умертвить около 1800 свиней, но в дальнейшем эта цифра может вырасти.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Виндзоры: 100 лет перемен
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне больше всего опасаются роста цен и потери сбережений
2
ФАС потребовала от "большой четверки" операторов связи отменить роуминг по РФ внутри сети
3
В Кремле обратили внимание на публикации о свадьбе дочери судьи на Кубани
4
Альфа-банк объявил о выходе из Ассоциации российских банков
5
Минздрав прокомментировал возможный запрет продажи алкоголя в выходные
6
ЕС дал торговые преференции Украине на три года с 1 сентября
7
ЦИК: бюро "Яблока" не имело права выдвигать Ройзмана на губернаторские выборы
Темы дня
Реклама