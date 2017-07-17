Африканская чума свиней не затронет крупные свинокомплексы Омской области

ОМСК, 17 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Крупным свиноводческим комплексам Омской области не грозит заражение африканском чумой свиней (АЧС) благодаря современной защите. Об этом сообщил корреспонжденту ТАСС начальник Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Борис Гуринов.

Вспышка этого неизлечимого для свиней заболевания зафиксирована на прошлой неделе в двух районах, в которых введен режим ЧС.

"У крупных омских свинокомплексов биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). Даже если вокруг будет африканская чума, комплексы смогут не допустить заражения", - уточнил Гуринов.

По его словам, в Омском районе, где введен режим ЧС после обнаружения африканской чумы в поселках Ачаирский и Красный Яр, находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. голов свиней). Ни одно из этих предприятий не находится рядом с очагами заражения.

В настоящий момент региональные власти, правоохранительные органы и МЧС прилагают все усилия, чтобы сдержать распространение АЧС в этих точках. На границах поселений установлены посты и введен карантин, все свиньи будут уничтожены. Собственникам, которые добровольно сдадут животных, будут выплачены компенсации, а за незаконный вывоз свиней их владельцам грозит уголовная ответственность. По данным регионального ГУ МЧС, в поселке Верблюжье Саргатского района, где была зафиксирована первая вспышка африканской чумы, уже уничтожено около 240 животных, в Ачаирском планируется умертвить около 1800 свиней, но в дальнейшем эта цифра может вырасти.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.