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Бурятия получит десять новых машин скорой помощи

Сибирь
18 июля, 8:00 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 18, июля. /ТАСС

Детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ будет передан автомобиль стоимостью более 8 млн рублей, предназначенный для оказания специализированной педиатрической экстренной помощи

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УЛАН-УДЭ, 18 июля. /ТАСС/. Десять новых автомобилей скорой помощи поступят в Бурятию - девять будут направлены в различные районы республики, еще одну передадут Детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального Минздрава.

"Автомобили закуплены по государственной республиканской программе развития здравоохранения из бюджета Бурятии в 2017 году на сумму 31,5 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

Детской больнице будет передан автомобиль стоимостью более 8 млн рублей, предназначенный для оказания специализированной педиатрической экстренной помощи. "Этот реанимобиль снабжен аппаратом искусственной вентиляции легких для новорожденных с креплением на инкубаторе", - пояснили в ведомстве.

До конца года за счет средств федерального бюджета в республику планируется поставить еще несколько машин скорой помощи.

Парк Службы скорой медицинской помощи в Бурятии включает в себя порядка 180 автомобилей, региону не хватает еще около 60 машин.

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