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Бывший замгубернатора Алтайского края Денисов осужден на восемь лет за коррупцию

Сибирь
18 июля, 11:51 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 18, июля. /ТАСС

В общей сложности было выявлено четыре эпизода получения взяток на более чем 2,5 млн рублей

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БАРНАУЛ, 18 июля. /ТАСС/. Бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супругу Татьяну Денисову во вторник приговорили к восьми годам и одному месяцу колонии и к пяти годам условно соответственно за коррупционные преступления на сумму более 2,5 млн рублей. Приговор в суде Железнодорожного района огласила судья Надежда Первухина.

"Бывший заместитель губернатора Алтайского края Юрий Денисов, обвиняемый в получении взяток, в том числе в крупном, особо крупном размерах, признается виновным. Ему назначается наказание восемь лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн рублей. Его супруге назначено наказание пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года со штрафом 1,7 млн рублей", - сказала Первухина.

Ранее сообщалось, что, по данным следствия, с ноября 2009 по март 2016 года бывший заместитель губернатора Алтайского края, начальник главного управления образования и молодежной политики Юрий Денисов получал от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования взятки - деньги и иное имущество. Он подписывал финансовые документы по расходованию субсидий из федерального и краевого бюджетов на поддержку реализации мероприятий федеральных целевых программ на развитие образования, а также за определенные кадровые решения.

По данным СУ СК по региону, Денисов получал средства лично и через посредника. В общей сложности было выявлено четыре эпизода получения взяток на более чем 2,5 млн рублей. Посредником в получении большинства взяток выступала супруга обвиняемого - 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в 200 тыс. рублей ее задержали сотрудники УФСБ региона. Суд наложил арест на имущество супругов на сумму более 12 млн рублей.

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