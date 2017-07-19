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Пожарные спасли вековую церковь возле санатория "Озеро Карачи" в Новосибирской области

Сибирь
19 июля, 9:39 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 19, июля. /ТАСС

Причиной пожара в храме могло стать короткое замыкание электропроводки

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НОВОСИБИРСК, 19 июля. /ТАСС/. Пожарные спасли от огня деревянный приход, построенный 90 лет назад на территории санатория "Озеро Карачи" в Чановском районе Новосибирской области. Им также удалось обезопасить 600 отдыхающих с детьми в 10 санаторных корпусах, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о задымлении храма поступило от диспетчера 18 июля в 14:21 (10:21 мск). В течение минуты мы прибыли, здание было закрыто, служба в это время в церкви не шла. Мы выбили окно и начали тушение. Если бы помощь пришла на 10 минут позже, то здание уже невозможно было спасти - огонь моментально мог распространиться по полностью деревянному строению, к тому же сверху оно было обшито пластиком", - приводит пресс-служба слова начальника пожарной части по охране Чановского района ГКУ "Центр НСО" Алексея Ушакова.

Здание церкви удалось спасти. Огнем частично повреждена стена внутри храма, где, по предварительной версии, произошло короткое замыкание электропроводки.

Генеральный директор санатория Сергей Хританков поблагодарил пожарных за оперативность. Быстро ликвидировать пожар помогло непосредственное базирование пожарного поста в курортной зоне федерального значения "Озеро Карачи", который охраняет от огня саму курортную зону и 15 близлежащих населенных пунктов. Пост открыли в 2005 году, власти Новосибирской области обеспечили пожарных обмундированием и техникой для тушения пожаров.

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