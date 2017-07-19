Африканская чума свиней обнаружена в еще двух деревнях Омской области

ОМСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Африканская чума свиней (АЧС) обнаружена в еще двух поселениях Омской области - деревне Новоархангелка Любинского района и селе Ачаир Омского района. Об этом сообщили в среду ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Вспышка этого неизлечимого для свиней заболевания была зафиксирована на прошлой неделе в Омском и Саргатском районах Омской области, в которых введен режим ЧС.

"Сегодня получены результаты анализов в личных подсобных хозяйствах в деревне Новоархангелка Любинского района и селе Ачаир Омского района. Из 164 проб 43 оказались положительными на АЧС", - сказал представитель Минсельхоза.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время проводятся все необходимые меры для ограничения распространения АЧС из этих очагов заражения.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района, через два дня заболевание было выявлено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. В обоих районах был объявлен режим ЧС, на границах очагов заболевания выставлены посты, запрещен вывоз продуктов свиноводства. Все животные в этих поселках (около 2 тыс. голов) подлежат уничтожению, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней. Владельцы животных получат компенсации и смогут за полцены приобрести индюков и бычков.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств - прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. голов свиней). Ни одно из этих предприятий не находится рядом с очагами заражения.

В среду стало известно, что Белоруссия ввела временные ограничения на ввоз из Омской области живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, мяса свинины (в том числе диких кабанов), а также продуктов ее переработки. Кроме того, запрет вводится и на ввоз кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другую продукцию.

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.