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В Новосибирске почти на 25% снизились темпы строительства жилья

Сибирь
19 июля, 15:38 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

В 2016 году в городе было сдано более 1,5 млн кв. м

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НОВОСИБИРСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Темпы строительства жилья в Новосибирске в первом полугодии 2017 года почти на четверть снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС мэр Анатолий Локоть.

"Около 409 тыс. кв. м жилья было сдано в I полугодии текущего года, что составляет 76% от прошлого года", - сказал он на расширенном заседании "Регионального делового клуба строителей".

В 2016 году в Новосибирске было сдано более 1,5 млн кв. м жилья.

По словам мэра, темпы роста строительства замедлились, однако, добавил он, нет сомнений, что утвержденный губернатором план - более 1,3 млн кв. м жилья - будет выполнен.

Среди причин мэр назвал снижение покупательной способности населения и тенденцию хранить свободные деньги в банках, а не вкладывать в недвижимость. "На рынке востребовано жилье среднего и выше среднего класса, из чего можно сделать вывод, что новосибирцы покупают жилье для себя, перестают вкладывать свободные деньги в недвижимость. В то же время эксперты отмечают, что растут депозиты по вкладам в банках, то есть, население предпочитает хранить накопления в банках", - подчеркнул мэр.

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