Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке возросла до 24 тыс. га

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ТАСС, 21 июля. Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки распространились еще на 1 тыс. гектаров, общая площадь возгораний составляет 24 тыс. гектаров, сообщили в пятницу в федеральной Авиалесоохране.
"Почти на 1 тыс. га площадь природных пожаров возросла в Якутии - там огнем охвачено 18,5 тыс. га, также есть очаги в Сахалинской области и на Камчатке, в Бурятии, Красноярском крае. Общая площадь, на которых есть пожары, составляет 24 тыс. га", - рассказали в ведомстве.
В Якутии, по данным регионального департамента лесного хозяйства, зарегистрировано 17 очагов, из них восемь - в одном только Вилюйском районе (16,5 тыс. гектаров). "Предварительная причина этих пожаров - сухие грозы. Для тушения огня туда переброшены силы федерального резерва Авиалесоохраны, специалисты авиаотделений и пожарно- химических станций из восьми районов, мобилизовано местное население. Всего с огнем в республике борются более 600 человек", - отметили в департаменте.
В Бурятии, где режим ЧС сохраняется на территории 14 районов, зарегистрировано четыре природных пожара на общей площади 2,4 тыс. гектаров. "Продолжаются работы по дотушиванию лесного пожара в Кабанском районе и на территории Байкальского заповедника в Джидинском районе. Всего в тушении возгораний задействовано 237 человек", - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Красноярском крае, по оперативной информации регионального лесопожарного центра, зарегистрировано девять природных пожаров. "Очаги возгораний на площади 45 га действуют в Енисейском, Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Березовском районах. Угрозы населенным пунктам нет, в тушении участвуют 90 человек", - сообщили в ведомстве, добавив, что в зоне контроля космомониторинга в труднодоступной местности действует четыре пожара на 637 га. По предварительным данным, все они возникли из-за гроз.
В Сахалинской области продолжают гореть 3 тыс. гектаров. На территории Охинского и Ногликского районов Сахалинской области, по информации регионального управления Росгидромета, прогнозируется высокая пожарная опасность. На Камчатке, по данным Авиалесоохраны, есть небольшой пожар на 30 гектаров.