МЧС и активисты ОНФ выявили в Бурятии опасные свалки

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ТАСС, 21 июля. Сотрудники МЧС РФ и представители Общероссийского народного фронта провели в Бурятии рейды, направленные на выявление свалок с порубочными остатками. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского главка ведомства.
"В ходе совместного рейда была обследована свалка, находящаяся в зоне лесного массива возле поселка Турунтаево Прибайкальского района. Свалка находится в лесном массиве, повсюду видны открытые очаги тления. Она представляет угрозу не только лесному массиву, а также населенному пункту Турунтаево. За время рейда на свалку приехало несколько грузовых автомобилей, которые везли в кузове опилки и срезки", - процитировали в пресс-службе слова замначальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Бурятия Виктора Чупрова.
В рамках борьбы со свалками в республике реализован проект "Генеральная уборка". Каждый житель региона может нанести на карту в интернете места свалок. По данным главка МЧС, таким образом было выявлено 44 свалки, семь из них уже ликвидированы.