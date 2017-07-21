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В Новосибирской области уничтожат кабанов на границе с Омской областью из-за риска АЧС

Сибирь
21 июля, 13:21 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июля. /ТАСС

В зоне риска заражения АЧС находятся 100 тыс. домашних свиней в районах рядом с Омской областью

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НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют уничтожить диких кабанов в ряде районов, граничащих с Омской областью, чтобы не допустить попадания в регион африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в пятницу сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин.

АЧС действует в нескольких регионах России. В среду карантин был объявлен на территории двух районов Владимирской области. В четверг власти Саратовской области объявили об обнаружении восьми очагов АЧС. В пятницу губернатор Омской области Виктор Назаров ввел на территории региона режим ЧС из-за вспышки АЧС.

"История с АЧС в Омской области напрямую касается нас, с ней граничат Кыштовский, Татарский, Венгеровский, Усть- Таркский, Чистозерный, Купинский, Баганский, Карасукский, часть из них также граничит с Казахстаном. Надо продумать и сделать совместно с управлением ветеринарии и Россельхознадзором 20-километровую зону, и изолировать, очистить эту территорию от кабана", - сказал Пронькин на заседании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

По данным управления ветеринарии Новосибирской области, поголовье свиней в регионе насчитывает более 350 тыс. животных, из них 244 тыс. принадлежат крупнейшему в регионе свинокомплексу АО "Кудряшовское" в Новосибирском районе. В зоне риска заражения АЧС находятся 100 тыс. домашних свиней в районах рядом с Омской областью.

Ранее сообщалось, что Белоруссия ввела временные ограничения на ввоз из Омской области живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины, в том числе диких кабанов, а также продуктов ее переработки.

Первые случаи АЧС в Омской области были зарегистрированы 13 июля, в поселке Верблюжьем Саргатского района, затем в поселках Ачаирский и Красный яр. Около 2 тыс. свиней из этих населенных пунктов должны быть уничтожены, а их жители не смогут выращивать свиней в течение года. Владельцы больных животных получат компенсации и смогут приобрести бычков и индюков за полцены. По данным Омской областной станции по борьбе с болезнями животных, крупным свинокомплексам региона - "Омскому бекону", "Титан-Агро" и "Оше" - АЧС не грозит, так как у них есть биозащита высокого уровня.

Об АЧС

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме оно убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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