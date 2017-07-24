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Снежных барсов на Алтае помогают охранять местные жители

Сибирь
24 июля, 10:49 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 24, июля. /ТАСС

Охотники, которых WWF привлек из местных деревень, добровольно участвуют в мониторинге животных

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 24 июля. /ТАСС/. Охотники помогают экологам в охране снежных барсов в Республике Алтай. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF), ирбиса, которого специалисты по охране животных зовут Крюк, регулярно фиксируют автоматические камеры охотников в долине реки Аргут.

"В долине реки Аргут с 2012 года WWF стремится возродить когда-то самую крупную популяцию ирбиса на Алтае. С ноября 2016 года только в одном урочище охотники получили кадры двух особей ирбиса, чаще всего это ирбис по кличке Крюк - его камеры зафиксировали на Алтае впервые пять лет назад. Охотники установили в долине реки Аргут уже 11 фотоловушек, камеры сняли всего около 1000 кадров", - сказали в пресс-службе организации.

Порядка 200 кадров, снятых фотоловушками - фото снежного барса. Удалось определить минимум четыре особи ирбиса на участках, которые охраняют местные охотники. Крюк ученым уже известен, второму самцу дали рабочее имя Крюк 1, также зафиксирован ирбис Узун-Бом и барс с идентификационным номером Ю-1. Охотники, которых привлек WWF из местных деревень, добровольно участвуют в мониторинге снежного барса: помимо установки и мониторинга фотоловушек, они снимают петли и капканы, сообщают о нарушениях.

"На Алтае не более десятка специалистов по сохранению ирбиса, помощь местных жителей бесценна. Проект по привлечению охотников к охране барсов WWF при финансовой поддержке одной из компаний начал три года назад. За полевую работу охотники получают суточные и полевое снаряжение. Если в конце года барсы продолжают фиксироваться камерами, участники программы получают премию, она равна стоимости шкуры барса на черном рынке - 30-40 тыс. рублей, но охотник, которого поймали на браконьерстве, исключается из программы", - пояснили в WWF.

В этом году специалисты WWF и Сайлюгемского национального парка республики Алтай планируют привлечь к программе еще несколько охотников к охране барсов. Это позволит взять под охрану новые участки обитания ирбисов и в перспективе изменить отношение к редкому хищнику алтайцев.

В мире зарегистрировано около 3920-6390 особей снежных барсов, в России - не более 70-90. Это самая высокогорная кошка - средняя высота обитания 1,5-4 тыс. метров над уровнем моря. Сохранить популяцию помогает борьба с браконьерством, создание особо охраняемых природных территорий, исследования и экологическое просвещение.

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