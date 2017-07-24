Травматолог-ортопед подал документы для регистрации на выборах губернатора Томской области

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ТАСС, 24 июля. Заведующий отделением Северской клинической больницы травматолог-ортопед Александр Ростовцев, выдвинутый "Справедливой Россией" на выборы губернатора Томской области, подал в региональную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом. Об этом сообщает в понедельник региональный облизбирком.
"24 июля 2017 года кандидат на досрочных выборах губернатора Томской области А. В. Ростовцев представил необходимые для регистрации документы, в том числе 160 подписей депутатов и глав муниципальных образований Томской области", - говорится в сообщении.
Решение о регистрации кандидата будет принято в течение 10 дней со дня приема необходимых документов.
Ранее документы для регистрации кандидатом сдали врио губернатора Сергей Жвачкин ("Единая Россия") и депутат регионального заксобрания Наталья Барышникова (КПРФ). На пост главы региона также претендуют председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и бизнесмен Олег Федосеев ("Коммунисты России").
Выборы губернатора Томской области пройдут во всероссийский единый день голосования - 10 сентября. Это будут первые за 14 лет прямые выборы главы региона - в последний раз прямым голосованием губернатор здесь избирался в 2003 году.