Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Травматолог-ортопед подал документы для регистрации на выборах губернатора Томской области

Сибирь
24 июля, 16:36 UTC+3 ТАСС

Александр Ростовцев выдвинут "Справедливой Россией"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 24 июля. Заведующий отделением Северской клинической больницы травматолог-ортопед Александр Ростовцев, выдвинутый "Справедливой Россией" на выборы губернатора Томской области, подал в региональную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом. Об этом сообщает в понедельник региональный облизбирком.

"24 июля 2017 года кандидат на досрочных выборах губернатора Томской области А. В. Ростовцев представил необходимые для регистрации документы, в том числе 160 подписей депутатов и глав муниципальных образований Томской области", - говорится в сообщении.

Решение о регистрации кандидата будет принято в течение 10 дней со дня приема необходимых документов.

Ранее документы для регистрации кандидатом сдали врио губернатора Сергей Жвачкин ("Единая Россия") и депутат регионального заксобрания Наталья Барышникова (КПРФ). На пост главы региона также претендуют председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) и бизнесмен Олег Федосеев ("Коммунисты России").

Выборы губернатора Томской области пройдут во всероссийский единый день голосования - 10 сентября. Это будут первые за 14 лет прямые выборы главы региона - в последний раз прямым голосованием губернатор здесь избирался в 2003 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
3
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
4
Генштаб ВС РФ: армия Сирии за два месяца почти удвоила площадь контролируемой территории
5
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
6
Кадыров: старшая дочь задержанной в Турции россиянки передана на попечение отцу
7
Никита Михалков: у меня нет никаких политических амбиций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама