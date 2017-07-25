Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла на 19 тыс. га

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ТАСС, 25 июля. Площадь природных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока возросла за сутки на 19 тыс. га - до 42,7 тыс. га. Об этом сообщили во вторник в федеральной Авиалесоохране.
"В Сибири зарегистрировано 4,7 тыс. га - почти вдвое больше, чем накануне. На Дальнем Востоке площадь пожаров выросла почти на 17 тыс. га - с 21,4 тыс. до 38 тыс. га", - уточнили в ведомстве.
На территории Сибири основная доля возгораний приходится на Красноярский край, где площадь увеличилась с 1,5 тыс. до 2,6 тыс. га. По оперативной информации краевого Лесопожарного центра, там действует 24 лесных пожара в Енисейском, Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах. "Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в ведомстве.
В Иркутской области возгорания зарегистрированы на 2 тыс. га, также небольшие очаги есть в Бурятии, Забайкалье и Томской области - их общая площадь - около 50 га.
На Дальнем Востоке рост пожаров произошел за счет ситуации в Якутии: там зарегистрировано почти двукратное увеличение площадей - с 18,3 тыс. до 35 тыс. га. Продолжается тушение природного пожара на 3 тыс. га на Сахалине. Туда, как сообщили в пресс-службе регионального Министерства лесного и охотничьего хозяйства, из Приморья прибыл вертолет Ка-3, оборудованный водосливным устройством на 5 тонн.
Режим ЧС в связи со сложной пожароопасной обстановкой продолжает действовать в трех районах Забайкалья, на всей территории Якутии и в одном районе Сахалинской области.