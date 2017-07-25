Более 2,6 тыс. человек оштрафованы за нарушение пожарной безопасности в Иркутской области

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ТАСС, 25 июля. Более 2600 человек оштрафовано в Иркутской области с начала пожароопасного периода в регионе, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"С начала пожароопасного периода государственными инспекторами по пожарному надзору к административной ответственности привлечено 689 правонарушителей, в отношении 324 граждан проводятся административные расследования. Сотрудниками полиции и лесниками составлено 1955 протоколов за нарушения в лесах", - сказал сотрудник пресс-службы.
С 9 июня повышены штрафы за нарушения пожарной безопасности. Для граждан - это 3 тыс. рублей, для должностных лиц - до 30 тыс. рублей. Во время действия особого противопожарного режима штрафы еще больше.
Кроме того, введена ответственность предпринимателей за повторное невыполнение в срок предписания Госпожнадзора. Оно карается штрафом до 40 тыс. рублей или административным приостановлением деятельности.
"Ранее ответственность за указанное нарушение для предпринимателей не предусматривалось, а организации наказывали только штрафом", - отметили в министерстве.