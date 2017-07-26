Около 6 млрд рублей необходимо для завершения 42 долгостроев в Новосибирске

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НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Около 6 млрд рублей необходимо привлечь из разных источников для завершения строительства 42 долгостроев в Новосибирске. Самые проблемные из них планируется завершить до конца 2019 года, сообщил в среду журналистам заммэра Новосибирска Алексей Кондратьев.
"Для того, чтобы достроить в Новосибирске все (проблемные) объекты необходимо порядка 6 млрд рублей", - сказал он.
Самая сложная ситуация с нехваткой денег сложилась на 19 объектах, на их завершение не хватает около 3 млрд рублей. Их планируется сдать в эксплуатацию к 2020 году.
Заммэра уточнил, что эти средства будут привлекаться, в том числе, за счет продажи свободных квартир в долгостроях и в рамках масштабных инвестиционных проектов. В регионе около полутора лет назад был принят закон о предоставлении надежным застройщикам земельных участков с обязательством завершить один из чужих проблемных объектов. На эти цели, по словам Кондратьева, потребуется около 100 га площадей.
Новосибирская область по количеству долгостроев занимает одно из первых мест в стране.