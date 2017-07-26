Угольная компания "Заречная" полностью погасила долги по зарплате за май

КЕМЕРОВО, 26 июля. /ТАСС/. Шахты угольной компании "Заречная" погасили оставшуюся часть задолженности по заработной плате за май, которая на 20 июля составляла 82,2 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

"На сегодняшний день задолженности по зарплате за май нет, компания выплатила оставшуюся сумму долга работникам шахт "Заречная" и "Алексиевская", - сказала собеседница агентства. Ранее сообщалось, что на 1 июля долги шахт перед 4,4 тыс. работниками составляли 176 млн рублей (из 256 млн руб. в целом по региону), на 20 июля было погашено 93 млн. рублей.

Между тем, как уточнили в прокуратуре, в настоящее время имеется задолженность перед сотрудниками "Заречной" и "Алексиевской" по заработной плате за июнь, она составляет 162 млн рублей.

Проблемы с выплатой зарплаты на предприятиях компании "Заречная" начались в этом году. В январе и феврале арбитражный суд Кемеровской области ввел наблюдение в отношении компании и ее предприятий: действующих шахт "Заречная" и "Алексиевская", а также строящейся - "Сибирская".

С 2013 года неформально владельцем компании "Заречная" считали структуру "Уралвагонзавода" - "УВЗ-Логистик". По данным выписки из ЕГРЮЛ, "Заречная" через "Интерконсалтинг" принадлежит четырем физлицам, при этом с 20 июня 2017 года сменились два из них. Новым владельцам принадлежит по 32% доли угольной компании. После этого "Заречная" сообщила о приобретении 64% в "Интерконсалтинге" товариществом с ограниченной ответственностью "Уголь Казахстана".

Новый инвестор планирует вложить до 5 млрд рублей в 2017 году и первой половине 2018 года в развитие кузбасской компании. Первые инвестиции были направлены 23 июня на запуск лав на шахтах "Заречная" и "Алексиевская". Ожидается, что в сентябре 2017 года предприятия выйдут на объем добычи до 500 тыс. тонн в месяц.