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Площадь лесных пожаров в Сибири возросла за сутки на 3,3 тыс. га

Сибирь
27 июля, 8:58 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, июля. /ТАСС

Показатель увеличился с 1,9 тыс. га до 5,2 тыс. га

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© ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке зарегистрированы на площади 43,5 тыс. га. За сутки площадь возгораний возросла в регионах Сибири на 3,3 тыс. га - с 1,9 тыс. га до 5,2 тыс. га, сообщила в четверг федеральная Авиалесоохрана.

"Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составила 43,5 тыс. га - на 3,3 тыс. больше, чем накануне. В Якутии и Сахалинской области сохраняется 38,2 тыс. га, в Сибири действуют пожары на площади 5,2 тыс. га", - уточнили в службе.

В Иркутской области за сутки площадь пожаров выросла с 270 га до 1,9 тыс. га. В Красноярском крае тушится 3 тыс. га - вдвое больше, чем накануне. "Очаги возгораний действуют в Эвенкийском, Кежемском и Богучанском районах. Угрозы населенным пунктам нет", - отметили в красноярском Лесопожарном центре.

Новые пожары обнаружены в Бурятии - пять очагов в Прибайкальском, Тарбагатайском, Хоринском районах на общей площади около 7 га. Как сообщило в четверг республиканское агентство лесного хозяйства, к тушению привлечены более 100 человек.

"В Якутии зарегистрировано 10 лесных пожаров на общей площади 35,1 тыс. га, из них четыре пожара площадью 33 тыс. га приходится на Вилюйский район. На тушении работают более 400 человек", - уточнили в департаменте лесного хозяйства республики.

По данным Авиалесоохраны, всего на территории России тушится 63,6 тыс. га лесных пожаров.

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