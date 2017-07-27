Сибирские ученые создадут клеточную модель болезни Гентингтона

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты новосибирского Института цитологии и генетики (ИЦИГ) СО РАН начали создавать клеточную модель болезни Гентингтона - тяжелого генетического заболевания, поражающего головной мозг и не поддающегося эффективному лечению уже в течение 20 лет. Модель позволит тестировать препараты и изучать различные механизмы лечения, что позволит найти способ борьбы с болезнью, сообщает в четверг официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Создание клеточных моделей - это актуальная тенденция, и самым важным является создание точных моделей, которые будут полностью или максимально точно отражать процессы в клетках организма человека", - приводит издание слова одного из разработчиков Туяны Маланхановой.

Для создания модели специалисты ИЦИГ СО РАН используют стволовые клетки, из которых можно синтезировать различные типы клеток, в том числе нейроны, которые поражает болезнь Гентингтона. В здоровые клетки исследователи вносят мутации, которые вызывают развитие заболевания искусственно.

Сейчас перед ними стоит задача создать пары клеток, которые будут отличаться только наличием этой мутации, а в остальном будут иметь одинаковый генетический фон. Тогда клетки, в которых развивается болезнь, можно будет использовать для тестирования различных методик лечения, а их здоровые пары - использовать в качестве контрольной группы.

Болезнь Гентингтона - генетическое заболевание, обнаруженное около 20 лет назад, однако эффективных методов его лечения или даже замедления развития до сих пор не удалось найти, поэтому клеточные модели становятся очень актуальными.

Болезнь вызывают мутации в нервных клетках, и она поражает отдел головного мозга, отвечающий за контроль движений и поведения. Это приводит к непроизвольным движениям тела по ошибочной команде мозга, а также развитию психических расстройств. Чаще всего заболевание диагностируется в среднем возрасте, и после появления первых симптомов человек обычно проживает лишь около 15-20 лет. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), она встречается в среднем у 10 из 100 тыс. человек.