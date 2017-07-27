МЧС отменило режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае

ТАСС, 27 июля. Режим чрезвычайной ситуации в Красноярском крае отменен, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"В связи со стабилизацией пожароопасной обстановки, снижением угрозы перехода природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики принято решение отменить режим чрезвычайной ситуации в крае", - сказал собеседник агентства.

Тем не менее на территории края, за исключением Норильска и Таймырского муниципального района, продолжает действовать особый противопожарный режим. Во время его действия запрещено разводить костры и вести пожароопасные работы.