Начатый 22 года назад новосибирский долгострой сдадут в 2017 году

Ученые проведут микробиологическое исследование почвы на Земле Франца-Иосифа и Новой ЗемлеНаука 27 июля, 13:34
Василий Небензя назначен постпредом России при ООНПолитика 27 июля, 13:33
В аэропорту Сочи на месяц раньше встретили трехмиллионного пассажираТранспорт 27 июля, 13:20
Полицейские вновь задержали лишенную прав Мару Багдасарян за рулем на западе МосквыПроисшествия 27 июля, 13:06
За рулем и очень опасен: стритрейсеров и автохамов приравняют к хулиганамОбщество 27 июля, 13:06
Тотальный диктант-2018 пройдет 14 апреляОбщество 27 июля, 12:59
"Газпром нефть" вложила 1,4 млрд руб. в модернизацию битумной установки на Омском НПЗТЭК 27 июля, 12:57
Двигатель на метане для "БелАЗа" представят промышленники Урала в БелоруссииНовости Урала 27 июля, 12:45
Сборная Бразилии по футболу начала изучать русский язык и культуру России перед ЧМ-2018Спорт 27 июля, 12:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Девятиэтажный жилой дом в центре Новосибирска, который начали строить в 1995 году, будет сдан до конца 2017 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба мэрии.
"Завершение строительства на этом объекте складывается из нескольких составляющих: мобилизовались сами дольщики, затем включился механизм субсидирования на подключение объекта к теплу, воде, электроэнергии, благоустройству и установке лифтов. Из областного и городского бюджетов на эти цели выделено 23 млн рублей. Все это позволит ввести дом уже в 2017 году", - цитирует пресс-служба начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева.
Строительство дома в центре города на улице Сибирская началось в 1995 году и продолжалось три года, после чего остановилось. В 2014 году был создан жилищно-строительный кооператив для завершения стройки. Своих квартир на протяжении 22 лет ждут почти 70 дольщиков.
Всего в Новосибирске остается 42 проблемных объекта - треть от общего числа долгостроев в Сибирском федеральном округе. В этом году планируется сдать 13 домов. Всего в регионе зарегистрированы порядка 1,3 тыс. обманутых дольщиков.