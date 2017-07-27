Начатый 22 года назад новосибирский долгострой сдадут в 2017 году

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Девятиэтажный жилой дом в центре Новосибирска, который начали строить в 1995 году, будет сдан до конца 2017 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба мэрии.

"Завершение строительства на этом объекте складывается из нескольких составляющих: мобилизовались сами дольщики, затем включился механизм субсидирования на подключение объекта к теплу, воде, электроэнергии, благоустройству и установке лифтов. Из областного и городского бюджетов на эти цели выделено 23 млн рублей. Все это позволит ввести дом уже в 2017 году", - цитирует пресс-служба начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева.

Строительство дома в центре города на улице Сибирская началось в 1995 году и продолжалось три года, после чего остановилось. В 2014 году был создан жилищно-строительный кооператив для завершения стройки. Своих квартир на протяжении 22 лет ждут почти 70 дольщиков.

Всего в Новосибирске остается 42 проблемных объекта - треть от общего числа долгостроев в Сибирском федеральном округе. В этом году планируется сдать 13 домов. Всего в регионе зарегистрированы порядка 1,3 тыс. обманутых дольщиков.