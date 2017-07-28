Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке превысила 50 тыс. га

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла более чем на 10 тыс. га - до 54 тыс. га, сообщила в пятницу федеральная Авиалесоохрана.

"На 00:00 мск 28 июля на территории Сибири и Дальнего Востока активно тушатся лесные пожары на площади 54 тыс. га, за сутки площадь возросла на 10,5 тыс. га", - сообщили в Авиалесоохране.

В Сибири площадь пожаров увеличилась с 5,2 тыс. га до 15,7 тыс., рост произошел за счет Красноярского края - в пятницу в регионе зарегистрировано 14,4 тыс. га, накануне было 3 тыс. га. В Иркутской области площадь сократилась на 800 га - до 1,1 тыс. Также пожары общей площадью около 140 га действуют в Республике Алтай, Забайкалье и Бурятии.

В Красноярском крае пожары действуют, кроме Эвенкийского, Кежемского и Богучанского районов, на западе региона, в Енисейском районе. Как сообщили в краевом Лесопожарном центре, угрозы населению пожары не представляют.

В Бурятии за прошедшие сутки обнаружено девять новых лесных пожаров. "Пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем местным населением и прошедших гроз. Очаги зарегистрированы в Баргузинском, Хоринском, Прибайкальском, Заиграевском, Кяхтинском, Селенгинском и Северо-Байкальском районах Бурятии, а также на территории Улан-Удэнского военного лесничества в Кяхтинском районе", - сказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

На Дальнем Востоке зарегистрировано 38 тыс. га пожаров, в Вилюйском районе Якутии пожары на площади 33 тыс. га сдерживают с помощью искусственных ливней. "На протяжении полутора месяцев у нас не было дождей, ситуация усугубляется ветреной погодой и сухими грозами. В настоящее время на территории улуса горят 33 тыс. га земель лесного фонда, из них именно леса сгорело на площади свыше 5,5 тыс. га. Все пожары имеют грозовое происхождение", - сообщил ТАСС руководитель Вилюйского лесничества Арсен Егоров.