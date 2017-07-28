Регионы Сибири решили провести летом 2017 года повторную обработку лесов от шелкопряда

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Регионы Сибири, столкнувшиеся этим летом с крупнейшим нашествием опасного лесного вредителя - сибирского шелкопряда, провели обработку очагов заражения в лесах специальными препаратами. Однако в субъектах, где сложилась наиболее тяжелая обстановка, потребуется повторная обработка, которой подвергнется, в частности, Красноярский край, сообщили ТАСС в пятницу в Министерстве лесного хозяйства края.

"Второй этап начнется в августе, в Енисейском районе края. Специалистам предстоит обработать более 300 тыс. га леса", - отметили в ведомстве.

Борьбу с шелкопрядом в регионе начали в конце мая. Привлекали специальную технику и авиацию - самолеты Ан-2. По словам главы краевого Министерства лесного хозяйства Владимира Векшина, нынешняя кампания по борьбе с шелкопрядом стала самой масштабной в новейшей истории региона. Суммарно обработано около 514 га леса, пораженного вредителем.

Общая площадь заражения шелкопрядом в регионе достигает около 890 тыс. га (чуть более 0,5% от общего лесного фонда края). Он был обнаружен осенью 2015 года, и тогда его площадь не превышала нескольких десятков тыс. га, однако в условиях сухой и жаркой погоды летом шелкопряд быстро распространился.

Новые очаги в томских лесах

Наряду с Красноярским краем тяжелая ситуация с распространением шелкопряда сложилась в Томской области. Как сообщила пресс-служба администрации региона, основные и самые крупные очаги заражения на площади около 470 тыс. га специалисты устранили, однако в ходе летних обследований обнаружились новые, бороться с которыми решено в августе.

"По результатам летних обследований очаги сибирского шелкопряда зафиксированы в 12 лесничествах (на территории десяти районов) на площади свыше 130 тыс. га. <…> Работы в очагах распространения продолжатся после 15 августа и займут около двух недель", - говорится в сообщении.

Начальник областного департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы, назвал такую ситуацию закономерной, отметив, что борьба с шелкопрядом должна проводиться поэтапно. В Красноярском крае же, учитывая масштабы распространения вредителя, изначально были готовы к тому, что бороться с ним придется и в августе.

Благополучные Кузбасс и Алтай

Такие регионы как Алтайский край и Кемеровская область с серьезным распространением шелкопряда не столкнулись, однако вредитель в них также был замечен. Как сообщили ТАСС в департаменте лесного комплекса Кемеровской области, изначально планировалось проведение мероприятий локализации и ликвидации очагов вредных организмов на площади 17, 9 тыс. га в Мариинском районе. На одном из участков провели авиационную обработку - насекомые были уничтожены, на двух других, как показали летние обследования, шелкопряд не пережил зиму.

"Будем проводить повторные обследования осенью, в том числе к работам будет привлечет томский Центр защиты леса. Проверяться будут как обработанные участки, так и территории, расположенные вокруг них, чтобы исключить вероятность появления шелкопряда за пределами участков", - пояснили в департаменте.

В Алтайском крае пик эпидемии пришелся на прошлый год, когда в зоне поражения оказались более 220 тыс. га леса. Нынешним летом, сообщили ТАСС в Центре защиты леса Алтайского края, ситуация оказалась гораздо спокойнее.

"В прошлом году мы работали биопрепаратом, который позволяет сохранить запас энтомофагов (насекомых, уничтожающих других насекомых). То есть у шелкопряда- монашенки сформировался большой запас естественных врагов, и то, что мы при обработке не "добили" - то уничтожили они", - пояснил собеседник агентства.

Если в Алтайском крае ситуацию выправить удалось, то в лесах соседнего Алтая продолжается распространение непарного шелкопряда. Региону нужны средства на борьбу с вредителем, но внести эту территорию в профильную программу Минприроды РФ планируется только в 2018 году. Тем временем бабочки непарного шелкопряда вновь начали свой опасный полет по региону, чтобы оставить потомство.

"На борьбу с непарным шелкопрядом нам необходимо 30,824 млн рублей на обработку лесов, но средства обещали только на следующий год. Из мер, которые принимаем сейчас в Онгудайском и Шебалинском районе региона, где складывается наиболее неблагоприятная ситуация, - собирали вручную яйцекладки шелкопряда. Всего в регионе он зарегистрирован на более чем 143 тысячах гектаров, но обрабатывать нужно 25,525 тыс. га, где ситуация сложнее всего", - пояснил ТАСС инженер по охране и защите леса Минприроды Республики Алтай Дмитрий Мильченко.

Самая крупная эпидемия

Сибирский шелкопряд - крупная бабочка, гусеницы которых питаются хвоей большинства хвойных деревьев, встречающихся в Сибири. Очаги заражения наблюдались также и в лиственных лесах. При широком распространении наносит огромный вред лесному хозяйству.

Нынешняя эпидемия для сибирских регионов стала первым массовым нашествием шелкопряда за последние 20 лет. Причиной стала благоприятная для размножения насекомых сухая и жаркая погода, которая устанавливалась летом в последние годы.

Кроме того, как ранее сообщал ТАСС заведующий кафедрой биоразнообразия и биоресурсов Кемеровского госуниверситета Николай Скалон, в природе не очень много видов, которые поедают это насекомое, поэтому "они не могут подорвать численность размножающегося шелкопряда".

Как отметил заведующий кафедрой, особенно благоприятные для шелкопряда леса - рукотворные монопосадки (с одним видом деревьев). "В этих условиях шелкопряд замечательно размножается, учитывая, что в таких искусственных посадках отношения в экосистеме нарушены", - добавил он.

Если не бороться с шелкопрядом, он уничтожает лес, превращая здоровые деревья в голые безжизненные деревяшки. "Как правило, оставшиеся после шелокопряда оголённые леса потом сгорают, например, от попадания молнии. И начинается цикл заново - образуется растительность, трава начинает расти, потом вырастают хвойные (деревья)", - пояснил Скалон.