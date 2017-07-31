Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.08:
$ 60.06
€ 70.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Алтае ученые пройдут около 400 км для подготовки "паспортов" снежных барсов

Сибирь
31 июля, 10:40 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 31, июля. /ТАСС

В трансграничной зоне плато Укок будут установлены 20 автоматических камер

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГОРНО-АЛТАЙСК, 31 июля. /ТАСС/. Экспедиция по изучению снежных барсов на отдаленном и малоизученном горном плато Укок пройдет в Республике Алтай. Ученым предстоит пройти около 400 км учетных маршрутов, чтобы установить видеорегистраторы на как можно большей территории и подготовить "паспорта" снежных барсов, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

"Сайлюгемский национальный парк и природный парк "Зона покоя Укок" Республики Алтай станут партнерами WWF в полевой экспедиции, присоединятся к экспедиции и сотрудники Горно-Алтайского госуниверситета. Ученые этим летом установят 20 автоматических камер в трансграничной зоне плато Укок, две группы экспертов пройдут около 400 км учетных маршрутов, чтобы установить камеры на как можно большей территории плато. В сентябре вновь посетят плато Укок для сбора информации с фото- и видеоловушек, подведут первые итоги мониторинга", - сказали в пресс-службе.

Как поясняют в организации, в этом году WWF при поддержке одной из компаний, начнут долгосрочный проект по изучению популяции снежного барса на плато Укок. Экспедиция началась и завершится по 10 августа на границе с Монголией, Китаем и Казахстаном. Осенью после специалисты WWF разработают "паспорта" ирбисов с описанием каждой особи на основании изображений фото- и видеоловушек, следов жизнедеятельности зверей и результатов ДНК-анализа. Паспорта для барсов подготовят и использованием онлайн-базы данных "Ирбис" - система содержит всю информацию об известных особях - от координат и частоты встречи до рисунка пятен на шкуре.

Снежный барс занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. По оценкам экспертов WWF, в РФ осталось не более 50-70 особей снежного барса. Численность снежного барса в Республике Алтай - 40 особей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Участница фестиваля Бадма-Ханда Аюшеева
8
"Голос кочевников" в Бурятии собрал 6,5 тыс. зрителей и музыкантов из шести стран
6
В день летнего солнцестояния в Мурманске начался снегопад
6
В Новосибирске около 500 участников мото-велопробега провезли 10-метровый триколор
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Politico: советники Трампа готовят санкции против Китая
2
В Перми 15-летний подросток зарезал прохожего и ранил еще двух
3
ФАС возбудила дело в отношении "большой четверки" операторов связи
4
Путин подписал закон об отмене норм бесплатного провоза багажа
5
Трамп сожалеет, что во время личной встречи не спросил, поддерживал ли его Путин
6
Строители завершили сборку автодорожной арки Крымского моста
7
Крым и Сочи лидируют в рейтинге российских курортов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама