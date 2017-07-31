На Алтае ученые пройдут около 400 км для подготовки "паспортов" снежных барсов

ГОРНО-АЛТАЙСК, 31 июля. /ТАСС/. Экспедиция по изучению снежных барсов на отдаленном и малоизученном горном плато Укок пройдет в Республике Алтай. Ученым предстоит пройти около 400 км учетных маршрутов, чтобы установить видеорегистраторы на как можно большей территории и подготовить "паспорта" снежных барсов, сообщили в пресс-службе Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

"Сайлюгемский национальный парк и природный парк "Зона покоя Укок" Республики Алтай станут партнерами WWF в полевой экспедиции, присоединятся к экспедиции и сотрудники Горно-Алтайского госуниверситета. Ученые этим летом установят 20 автоматических камер в трансграничной зоне плато Укок, две группы экспертов пройдут около 400 км учетных маршрутов, чтобы установить камеры на как можно большей территории плато. В сентябре вновь посетят плато Укок для сбора информации с фото- и видеоловушек, подведут первые итоги мониторинга", - сказали в пресс-службе.

Как поясняют в организации, в этом году WWF при поддержке одной из компаний, начнут долгосрочный проект по изучению популяции снежного барса на плато Укок. Экспедиция началась и завершится по 10 августа на границе с Монголией, Китаем и Казахстаном. Осенью после специалисты WWF разработают "паспорта" ирбисов с описанием каждой особи на основании изображений фото- и видеоловушек, следов жизнедеятельности зверей и результатов ДНК-анализа. Паспорта для барсов подготовят и использованием онлайн-базы данных "Ирбис" - система содержит всю информацию об известных особях - от координат и частоты встречи до рисунка пятен на шкуре.

Снежный барс занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. По оценкам экспертов WWF, в РФ осталось не более 50-70 особей снежного барса. Численность снежного барса в Республике Алтай - 40 особей.