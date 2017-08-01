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Врача из Красноярска приговорили к двум годам заключения за пропаганду терроризма

Сибирь
1 августа, 11:44 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 1, августа. /ТАСС

В апреле 2014 года мужчина разместил на своей странице во "Вконтакте" видеоролики, "в которых содержались идеи становления "Исламского государства"

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КРАСНОЯРСК, 1 августа. /ТАСС/. Дальневосточный окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении 24-летнего врача одной из больниц Красноярска за пропаганду идей "Исламского государства" (организация запрещена в России). Мужчина был осужден по части 1 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности", сообщило региональное управление ФСБ.

"Дальневосточным окружным военным судом вынесен обвинительный приговор 24-летнему жителю г. Красноярска, врачу одной из больниц краевого центра, причастному к совершению преступления террористической направленности", - говорится в сообщении.

Сотрудники УФСБ по Красноярскому краю установили, что в апреле 2014 года мужчина разместил на своей странице в социальной сети "Вконтакте" видеоролики, "в которых содержались идеи становления "Исламского государства" с совершением террористических актов и применением вооруженного насилия, а также информация, направленная на пропаганду и оправдание терроризма, кроме того, осужденный активно комментировал указанные материалы, выражая поддержку данных преступных идей".

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

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