Главному притоку Байкала угрожает глобальное потепление, считают в Монголии

УЛАН-УДЭ, 1 августа. /ТАСС/. Реке Селенге - главной артерии Байкала - угрожает глобальное потепление, и вариант строительства на ней гидросооружений может спасти озеро. Об этом сообщил журналистам во вторник в Улан-Удэ государственный секретарь Министерства окружающей среды и туризма Монголии Цэгмид Цэнгэл.

"В последние годы наблюдается глобальное потепление, особенно это чувствуется в Монголии: из-за повышения средней температуры воздуха тают ледяные шапки на вершинах гор Монголии, где берут начало притоки Селенги. Вариант строительства гидросооружений на реке Селенга рассматривается для того, чтобы создать водохранилище и иметь возможность снабжать Байкал водой", - сказал Цэгмид Цэнгэл.

Вместе с тем, он подчеркнул, что окончательное решение о возведении гидросооружений будет принято только после получения результатов исследований возможных последствий строительства ГЭС, которые сейчас проводят ученые Монголии и России.

В минувшую субботу в Улан-Удэ, на заседании Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, позицию российской стороны по этому вопросу высказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской. ГЭС, построенная на Селенге, сказал он, будет "ударом по Байкалу". Министр добавил, что сейчас вместо строительства в Монголии гидросооружений рассматривается вариант поставок электроэнергии соседнему государству.

Планы испытывающей энергодефицит Монголии по созданию каскада гидроэлектросооружений на Селенге и впадающих в нее реках обсуждаются последние несколько лет. По мнению ученых, этот проект может негативно сказаться на экосистеме озера Байкал и самой Селенги, особенно в условиях маловодного периода, наблюдающегося сейчас в бассейне Байкала. Ученые обращали внимание и на сейсмическую опасность на территории возможного строительства ГЭС.