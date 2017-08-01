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Африканская чума свиней обнаружена в пятом районе Омской области

Сибирь
1 августа, 16:46 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Ранее АЧС была зафиксирована в 11 населенных пунктах региона

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© Руслан Шамуков/ТАСС

ОМСК, 1 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Африканская чума свиней (АЧС) выявлена в пятом из тридцати двух районов Омской области, сообщили ТАСС во вторник в региональном Министерстве сельского хозяйства и продовольствия. Ранее АЧС была зафиксирована в 11 населенных пунктах в Омском, Саргатском, Таврическом и Любинском районах, в области объявлен режим ЧС.

"АЧС выявлена у павших животных в деревне Камышино Оконешниковского района и в селе Харино Омского района", - уточнили в региональном Минсельхозе.

В этих поселениях объявлен карантин, все поголовье свиней в пятикилометровой зоне вокруг новых очагов заражения будет уничтожено. Владельцы получат компенсацию в размере 133 рубля за 1 кг живого веса и 186 рублей за 1 кг убойного веса.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района. Позднее заболевание было обнаружено в поселках Ачаирский Омского района и Красный Яр, где туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. Все животные в этих поселках (около 2 тыс. голов) подлежат уничтожению, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней. 19 июля заболевание было выявлено в поселке Ачаир и деревне Новоархангелка, 24 июля - в деревне Солоновка, а также в селе Увало-Ядрино.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Омский бекон" (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), "Титан-Агро" (11 тыс. тонн) и "Оша" (около 13,5 тыс. свиней).

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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