Суд под Новосибирском оштрафовал недопущенного к вылету дебошира на 150 тыс. рублей

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Суд города Оби в Новосибирской области оштрафовал на 150 тыс. рублей 35-летнего Антона Заблотского, который в конце мая был не допущен к вылету в Турцию из-за пьяного дебоша в аэропорту Толмачево. Он признан виновным в оскорблении и насилии в отношении представителей власти, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"4 августа 2017 года Обским городским судом Новосибирской области постановлен обвинительный приговор в отношении Заблотского А. А. <...>, ему назначено наказание 150 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

Дебошир признан виновным по статьям УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей". Ранее он уже был оштрафован на тысячу рублей за мелкое хулиганство.

Инцидент произошел 31 мая, опубликованная позже полицией видеозапись набрала десятки тысяч просмотров в интернете. На ней нетрезвый Заблотский устраивает скандал на пограничном контроле в аэропорту Толмачево перед вылетом в Анталию (Турция). Сотрудница поста принимает решение не допускать его к вылету и предлагает семье дебошира (жене с двумя детьми) лететь без него. Утихомирить пассажира смогли только прибывшие на вызов полицейские.