Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд под Новосибирском оштрафовал недопущенного к вылету дебошира на 150 тыс. рублей

Сибирь
4 августа, 10:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 4, августа. /ТАСС

35-летний Антон Заблотский в конце мая был не допущен к вылету в Турцию из-за пьяного дебоша в аэропорту Толмачево

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Суд города Оби в Новосибирской области оштрафовал на 150 тыс. рублей 35-летнего Антона Заблотского, который в конце мая был не допущен к вылету в Турцию из-за пьяного дебоша в аэропорту Толмачево. Он признан виновным в оскорблении и насилии в отношении представителей власти, сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"4 августа 2017 года Обским городским судом Новосибирской области постановлен обвинительный приговор в отношении Заблотского А. А. <...>, ему назначено наказание 150 тыс. рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

Дебошир признан виновным по статьям УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и "Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей". Ранее он уже был оштрафован на тысячу рублей за мелкое хулиганство.

Инцидент произошел 31 мая, опубликованная позже полицией видеозапись набрала десятки тысяч просмотров в интернете. На ней нетрезвый Заблотский устраивает скандал на пограничном контроле в аэропорту Толмачево перед вылетом в Анталию (Турция). Сотрудница поста принимает решение не допускать его к вылету и предлагает семье дебошира (жене с двумя детьми) лететь без него. Утихомирить пассажира смогли только прибывшие на вызов полицейские.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Авиадебоширы в воздухе и на земле
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
2
Путин обещал подумать об участии в президентских выборах в 2018 году
3
В США остановившего вирус WannaCry программиста обвинили в распространении вредоносного ПО
4
США изучают варианты ответа на решение РФ сократить число американских дипломатов
5
Жительница Челябинска пострадала в ДТП на Кипре
6
Спасатели нашли змею в подъезде дома на северо-западе Москвы
7
В Москве неизвестные украли со склада женские сумки на 4 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама