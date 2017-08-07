Площадь лесных пожаров в Сибири и Дальнем Востоке выросла на 28 тыс. га

ТАСС, 7 августа. Площадь лесных пожаров в Сибири и Дальнем Востоке на 00:00 мск 7 августа составила 104,7 тыс. га. За сутки она увеличилась на 28 тыс. га, сообщила федеральная Авиалесоохрана в понедельник.

"На 00:00 мск 7 августа площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке увеличилась за сутки почти на 28 тыс. гектаров и составила 104,7 тыс. га. На эти территории приходятся все лесные пожары, зарегистрированные в России", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края на 09:00 (05:00 мск) понедельника на территории региона действуют 86 лесных пожаров на общей площади 93,129 тыс. га, из них 91,012 тыс. га горят в зоне контроля, где тушение не производится, если нет угрозы населенным пунктам и объектам экономики. Очаги возгораний зафиксированы в Эвенкийском, Таймырском, Туруханском, Кежемском, Мотыгинском, Енисейском, Богучанском и Тасеевском районах. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 414 человек, задействовано 17 единиц техники.

В Забайкальском крае, по данным регионального Минприроды, тушат два лесных пожара на площади 87 га, еще три возгорания локализованы на площади в 22,6 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. В борьбе с огнем участвуют 97 человек, в том числе девять парашютистов-десантников, задействовано 23 единицы техники, 3 самолета. Кроме того, на труднодоступных и удаленных территориях зарегистрированы два пожара общей площадью 110 га: они возникли из-за гроз, населенным пунктам и объектам экономики не угрожают.

В Бурятии за прошедшие сутки ликвидировано 20 лесных пожаров на общей площади около 28 га. На утро 7 августа, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ), тушатся 28 очагов. "Из них 10 очагов локализовано, - пояснили в РАЛХ. - Один очаг ликвидирован на территории Забайкальского национального парка. На сегодняшний день там продолжают действовать два лесных пожара на общей площади около 160 га, в Прибайкалье продолжаются работы по тушению самого крупного на данный момент возгорания на площади около 500 га".

В Иркутской области по данным на утро 7 августа локализованы четыре пожара на площади 1447 га: три в Качугском районе и один - в Нижнеилимском, еще один очаг площадью 15 га локализован в Байкало-Ленском заповеднике на территории Качугского района. Действующими на землях лесного фонда оставались 23 пожара. Два очага на общей площади девять гектаров действовало на особо охраняемых природных территориях в Иркутском и Качугском районах. Еще одно возгорание на площади в шесть гектаров зафикировано в военном лесничестве на территории Чунского района. На Дальнем Востоке леса горят в Якутии, там за сутки площадь пожаров увеличилась с 68,5 тыс. до 72,6 тыс. га.