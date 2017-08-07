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В Республике Алтай впервые начали классифицировать объекты туризма

Сибирь
7 августа, 15:14 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 7, августа. /ТАСС

В этом году туристическим предприятиям в регионе планируется возместить около 30% затрат на проведение классификации

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Туристические объекты на Алтае впервые начали проходить классификацию. Звезды уже получили два объекта, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства региона.

"Процедуру классификации прошли два объекта. Пять звезд у природно-оздоровительного комплекса "Алтай Резорт" в Майминском районе, одна звезда - у гостиницы "Алтын Туя" в городе Горно-Алтайске. Сейчас идет подготовка для классификации гостиничного комплекса "Алтай Велнес Вилладж" в Турочакском районе, отеля и гостиницы в Горно-Алтайске, базы "Турсиб" в Чемальском районе и горнолыжного комплекса "Манжерок" в Майминском районе", - сказали в пресс-службе.

По данным властей, в этом году планируется возместить около 30% затрат туристическим предприятиям на Алтае на проведение классификации. В регионе также проходит работа по созданию Туристского реестра. Он включит в себя субъекты туриндустрии, реестр маршрутов и аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, объектов туристического показа. Сформировать такой реестр предполагается до конца года.

Как сообщалось ранее, за первые шесть месяцев 2017 года республику посетили почти 660 тыс. туристов - это на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В туристической отрасли задействовано более 6 тыс. человек (около 3% населения). В регионе насчитывается порядка 19 тыс. мест размещения для туристов и 350 пеших, конных и водных маршрутов.

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