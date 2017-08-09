Житель Ангарска стрелял из охотничьего ружья по припаркованным автомобилям

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы, учиненной местным жителем из окна своего дома по припаркованным автомобилям в Ангарске, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

"В Ангарске по факту стрельбы во дворе жилого дома органами дознания управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, инцидент произошел во вторник около 10:00 утра по местному времени. В сторону автомобилей, припаркованных возле одного из домов в 76-м квартале Ангарска, были произведены выстрелы, два автомобиля получили повреждения.

"Прибывшие на место происшествия полицейские предотвратили дальнейшее нанесение ущерба имуществу, а возможно и здоровью граждан. 58-летнего местного жителя доставили в отдел внутренних дел. Проведенная экспертиза подтвердила, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения" - отметили в ведомстве. В полиции выяснили, что подозреваемый произвел выстрел из зарегистрированного охотничьего ружья.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Ее санкция предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.