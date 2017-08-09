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Депутат просит СК проверить факт ненадлежащего обращения с ребенком в Красноярском крае

Сибирь
9 августа, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, августа. /ТАСС

В интернете было распространено видео, на котором водитель одной рукой удерживал младенца в открытом окне автомобиля, а другой управлял транспортным средством

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МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева ("Единая Россия") направила запрос в Следственный комитет (СК) РФ на имя его председателя Александра Бастрыкина с просьбой провести проверку по факту ненадлежащего обращения с ребенком в городе Зеленогорске Красноярского края. Об этом сообщили в среду в пресс-службе единороссов.

Поясняется, что ранее в интернете было распространено видео, на котором водитель одной рукой удерживал младенца в открытом окне автомобиля, а другой управлял транспортным средством. Кроме того, отмечают в пресс-службе партии, в аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" предполагаемый отец выложил фото, на котором держит за ногу ребенка, находясь на краю крыши многоэтажки.

"В первую очередь хотелось бы призвать всех к ответственному родительству. Если жизни ребенка угрожала опасность, то нужно, чтобы соответствующие органы провели проверку и разобрались. Соответствующий запрос в Следственный комитет был мною направлен на имя главы СК Александра Бастрыкина", - цитирует Окуневу пресс-служба "Единой России".

По словам депутата, такое обращение с детьми "недопустимо, и нужно не только выяснить детали данного вопроса, но и убедиться в своевременности реагирования тех, в чьей это компетенции".

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