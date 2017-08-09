В омских больницах начали стажироваться иностранные студенты-медики

ТАСС, 9 августа. Более 20 зарубежных студентов-медиков начали проходить стажировку в больницах Омской области.

Как сообщила в среду пресс-служба Минздрава РФ, "студенты высших медицинских образовательных учреждений Китая, Болгарии, Иордании, Бразилии, Сербии, Греции, Казахстана и Германии выбрали медучреждения Омской области, чтобы познакомиться с российской медициной", они будут проходить практику в клиническом онкологическом диспансере, родильном доме №6 и клиническом кожно-венерологическом диспансере. "Ведущие врачи Омска поделятся знаниями и расскажут молодым коллегам о передовых разработках, используемых в лечебных учреждениях", - указали в министерстве.

Стажировки являются ежегодными и проводятся с целью обмена опытом и совершенствования навыков иностранных студентов, важную роль также играют языковая практика и культурный обмен, отметили в пресс-службе. Там уточнили, что стажировки за рубежом в рамках программы обмена ежегодно проходят и студенты Омского медуниверситета: в этом году они прошли практику в на Тайване, в Германии, Японии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Китае, Черногории и Италии.

"В этом году к нам приехали 11 человек из дальнего зарубежья и 10 - из ближнего, кто-то планирует стать онкологом, некоторые - акушерами-гинекологами и дерматологами", - сообщил исполняющий обязанности ректора ОмГМУ, профессор Виталий Охлопков. По его словам, "образовательные программы университетов разных стран расходятся, иногда очень сильно". "То, что нас объединяет, - летняя производственная практика, изучение медицины у постели больного. Мы можем дать студенту в этой сфере больше, чем им дают на родине, это особенность российской школы, у нас больше возможностей улучшить практические навыки", - пояснил Охлопков.

"Для меня это уже не первая международная практика, я бывала в Африке, во Франции, это всегда уникальный опыт. Между нашими университетами налажены хорошие взаимоотношения, я много слышала об Омске, поэтому выбрала этот сибирский город", - рассказала, в свою очередь, студентка из Бохума (Германия) Юдит Кейпер.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что "часть ребят уже начала практику в июне и июле, еще одна группа студентов прибыла накануне" и с сегодняшнего дня приступила к стажировке.