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Суд в Новосибирске отложил рассмотрение дела о банкротстве совладельца "Сибмоста"

Сибирь
15 августа, 7:26 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 15, августа. /ТАСС

Судебное заседание отложено до 14 сентября

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НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области отложил рассмотрение дела о банкротстве совладельца новосибирской строительной компании "Сибмост" Владислава Кошкина до 14 сентября, говорится в документах суда.

"Судебное заседание отложено до 11:00, 14 сентября", - говорится в картотеке суда.

Экспобанк подал иск о банкротстве Кошкина 3 июля. Согласно материалам суда, его задолженность составляет 178,7 млн рублей. Банк также потребовал банкротства его отца - Альберта Кошкина, который является совладельцем "Сибмоста". Заседание по этому делу состоялось 9 августа, представитель Кошкина также ходатайствовал о его отложении. Суд продолжит рассмотрение дела в сентябре.

В начале июля 2016 года строительная компания "Орион" - субподрядчик строительных работ на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", которые вел "Сибмост", потребовала его банкротства. В мае того же года суд постановил взыскать с "Сибмоста" в пользу "Ориона" 21,2 млн рублей. Согласно материалам суда, кредиторские требования к компании превысили 800 млн рублей.

В дело о банкротстве вступили также Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк, Федеральная налоговая служба. Кредиторские требования в размере более 4 млрд рублей заявил и Сбербанк, но позднее отказался от них. При этом, по данным СПАРК, у банка находится в залоге техника компании на общую сумму более 2,3 млрд рублей.

В 2016 году, по данным СПАРК, "Сибмост" сократил количество заключенных новых контрактов более чем в шесть раз по сравнению с 2015 годом.

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