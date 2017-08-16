В Красноярске в 2018 году начнут производит биотопливо из канализационных осадков

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КРАСНОЯРСК, 16 августа. /ТАСС/. Полупромышленную (опытную) технологию по переработке первичных осадков очистных сооружений канализации планируют запустить в 2018 году в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил директор Красноярского центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) Василий Моргун.
"Экономически все просчитано, проведены успешные лабораторные исследования, получен патент, в Красноярском федеральном исследовательском центре есть установка, которую можно настроить на переработку осадков из канализации в биотопливо. Канализационная система Красноярска способна переводить осадки в сухие брикеты. Надеемся, что к следующему лету у нас будет полупромышленная технология", - сказал Моргун.
ЦСМ занимается продвижением и испытаниями разработки. Запуск планируется на мощностях федерального исследовательского центра.
По словам Моргуна, речь идет о небольшой сумме инвестиций - менее 10 млн рублей. Он также добавил, что канализационные осадки являются перспективным сырьем для биотоплива. В сухом виде в них содержится 15% доля жиров, что сопоставимо с соей, также используемой для производства биотоплива, где жиров около 18%, но себестоимость сырья высока. В мире биотопливо производится из растительного сырья, в частности рапса, сои, водорослей, и до 75% его стоимости составляют затраты на выращивание, уборку и обработку сырья.