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На достройку станции "Золотая Нива" в Новосибирске необходимо более 800 млн руб.

Сибирь
16 августа, 14:36 UTC+3 НОВОСИБИРСК /Корр. ТАСС, Татьяна Карманова

В связи с этим новосибирский метрополитен вышел с просьбой увеличить 20-рублевый тариф на проезд в метро на два-три рубля

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НОВОСИБИРСК, 16 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Станция новосибирского метрополитена "Золотая Нива" требует достройки в связи с увеличивающимся пассажиропотоком на Дзержинской линии метро. На эти цели необходимо более 800 млн рублей, сообщил в среду журналистам начальник департамента транспорта и дорожно- благоустроительного комплекса городской мэрии Роман Дронов.

"Планы развития новосибирского метрополитена связаны с достройкой станции "Золотая Нива": у нее только один приемно-отправочный путь, поэтому мы не можем технически уменьшить интервал между поездами на Дзержинской линии. Чтобы доделать станцию, в течение трех лет необходимо потратить более 800 млн рублей", - сказал Дронов, добавив, что необходимо достроить второй путь и оборудовать станцию лифтами.

В связи с этим новосибирский метрополитен вышел с просьбой увеличить 20-рублевый тариф на проезд в метро - до сих пор самый дешевый в РФ - на два-три рубля. Этот вопрос решается в департаменте по тарифам областного правительства.

"Когда мы выходили с предложением на повышение тарифа, мы эту часть (достройка станции - прим. ТАСС) включали в инвестиционную составляющую, чтобы в течение трех лет доделать то, что не было доделано сразу", - отметил Дронов. И. о. начальника метрополитена Владимир Псеровский уточнил, что существующий тариф в настоящее время превысил себестоимость проезда.

Помимо текущего содержания метрополитена, модернизации подвижного состава, замены аналоговой связи на цифровую, средств требуют и мероприятия по обеспечению безопасности. В течение 2018-2019 годов на эти цели потребуется более 300 тыс. рублей.

Новосибирский метрополитен был открыт в 1985 году, он насчитывает две ветки из 13 станций. Последняя станция - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года.

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