Росавиация сертифицировала многоцелевой вертолет Ми-171А2

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УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) сертификат на средний многоцелевой вертолет Ми-171А2, сообщила в четверг пресс-служба холдинга.
"Получение документа открывает возможность начала поставок машины коммерческим заказчикам. Сегодня вертолет продемонстрируют вице-премьеру Дмитрию Рогозину в ходе его планового визита на Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ)", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что серийное производство новых вертолетов развернуто на УУАЗ.
Ми-171А2, Ми-171А2, разработанный на Московском вертолетном заводе им. Миля, сертифицирован по категории "А", предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности, предъявляемых к гражданским вертолетам.
"Сертификат типа воздушного судна удостоверяет возможность безопасно перевозить пассажиров и грузы днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, в том числе над водными акваториями, по правилам как визуальных, так и приборных полетов, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, документ подтверждает возможность эксплуатации вертолета на международных воздушных трассах".
Ми-171А2 являет собой результат глубокой модернизации вертолетов всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. Летные испытания Ми-171А2 начались в 2014 году, с начала 2017 года на вертолете выполнено более 200 полетов.
На недавнем авиасалоне МАКС-2017 вертолет выполнил восемь демонстрационных полетов.