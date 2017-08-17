Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росавиация сертифицировала многоцелевой вертолет Ми-171А2

Сибирь
17 августа, 9:56 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 17, августа. /ТАСС

Воздушное судно представляет собой результат глубокой модернизации вертолетов всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 17 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) получил от Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиация) сертификат на средний многоцелевой вертолет Ми-171А2, сообщила в четверг пресс-служба холдинга.

"Получение документа открывает возможность начала поставок машины коммерческим заказчикам. Сегодня вертолет продемонстрируют вице-премьеру Дмитрию Рогозину в ходе его планового визита на Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ)", - говорится в сообщении. В нем отмечается, что серийное производство новых вертолетов развернуто на УУАЗ.

Ми-171А2, Ми-171А2, разработанный на Московском вертолетном заводе им. Миля, сертифицирован по категории "А", предусматривающей выполнение самых жестких требований безопасности, предъявляемых к гражданским вертолетам.

"Сертификат типа воздушного судна удостоверяет возможность безопасно перевозить пассажиров и грузы днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, в том числе над водными акваториями, по правилам как визуальных, так и приборных полетов, - отметили в пресс-службе. - Кроме того, документ подтверждает возможность эксплуатации вертолета на международных воздушных трассах".

Ми-171А2 являет собой результат глубокой модернизации вертолетов всемирно известного семейства Ми-8/Ми-17. Летные испытания Ми-171А2 начались в 2014 году, с начала 2017 года на вертолете выполнено более 200 полетов.

На недавнем авиасалоне МАКС-2017 вертолет выполнил восемь демонстрационных полетов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Голландии неизвестный захватил заложницу в здании радиостанции
2
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
3
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
4
Президент Южной Кореи заявил, что на полуострове больше никогда не будет войны
5
ОАК: ввод самолетов Ил-114 позволит сэкономить $5 млрд на импортных поставках
6
Роли, которыми запомнилась Вера Глаголева
7
Во Владивостоке произошел разлив ртути на площади около 300 кв. метров
Темы дня
Новости партнеров
Реклама