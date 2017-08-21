В Сибири с начала года изъято около 2 млн литров контрафактного алкоголя

НОВОСИБИРСК, 21 августа. /ТАСС/. Около 2 млн литров нелегального этилового спирта и алкоголя изъяли в регионах Сибирского федерального округа (СФО) за первое полугодие 2017 года. Из-за введения Единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкогольной продукции (ЕГАИС) количество выявленных при проверках нарушений выросло в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба межрегионального управления Росалкогольрегулирования (МРУ РАР) по СФО.

"В январе-июне управлением проведено 142 контрольных мероприятия, направленных на пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции. Благодаря функционированию ЕГАИС, количество выявленных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка учета алкогольной продукции, выросло в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

За шесть месяцев после проверок торговых организаций к административной ответственности привлечены 38 из них, общая сумма штрафов составила более 4 млн рублей. "Всего на территории округа из незаконного оборота изъято почти 2 миллиона литров этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 72 единицы технологического оборудования и 2 единицы автотранспорта", - приводит пресс- служба слова главы управления Алексея Крупина.

По данным ведомства, за указанный период почти втрое увеличилось число нарушений требований технических регламентов, что влияет на качество продукции. В ходе проверки шести производителей и восьми организаций оптовой торговли изъято около 465 тыс. литров алкогольной продукции (в основном пиво и пивные напитки - прим. ТАСС) сомнительного качества и без сопроводительных документов, подтверждающих легальность производства и оборота. Выявлено два производителя сидров, которые в нарушение действующего законодательства использовали ароматизаторы, красители и другие пищевые добавки.

После проверок приостановлена деятельность 10 организаций оптовой торговли и одного производителя алкогольной продукции, аннулированы 23 лицензии.

ЕГАИС - информационная система, позволяющая контролировать объемы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции у всех участников алкогольного рынка. Оптовые производители и продавцы алкогольной продукции работают в ЕГАИС с 1 января 2016 года, с 1 июля в нее включены и розничные торговые сети.