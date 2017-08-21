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В исправительной колонии в Омске зафиксирована вспышка АЧС

Сибирь
21 августа, 15:03 UTC+3 ОМСК ОМСК 21, августа. /ТАСС

Животные из-за ремонта свинарника содержались на открытой летней площадке

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ОМСК, 21 августа. /ТАСС/. Специалисты обнаружили африканскую чуму свиней (АЧС) у свиней, которые содержались в исправительной колонии в Омске, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Омской области.

Ранее это заболевание было выявлено в 9 из 32 районов Омской области и в самом Омске, в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации.

"Получены положительные результаты при исследовании проб крови павших свиней, которые содержались на территории исправительной колонии №8 (ФКУ ИК-8 УФСИН России по Омской области)", - сообщили в пресс-службе.

В правительстве уточнили, что животные из-за ремонта свинарника содержались на открытой летней площадке. Теперь из-за выявления АЧС будет уничтожено все поголовье животных в исправительных колониях №3, №7 и №8, а также в поселке Омском, деревне Ракитинка и на части территории Советского округа города Омска.

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района, позднее заболевание было обнаружено в населенных пунктах Любинского, Омского, Саргатского, Таврического, Горьковского, Оконешниковского, Нижнеомского, Кормиловского и Калачинского районов. По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит. В регионе находятся три крупных животноводческих комплекса - "Руском- Агро" (110 тыс. голов), "Омский Бекон" (150 тыс.) и "Титан- Агро" (70 тыс.).

АЧС - вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

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