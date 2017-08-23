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Ученые на Алтае выиграли грант на диагностику рака груди по крови с помощью микрочипа

Сибирь
23 августа, 14:45 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 23, августа. /ТАСС

Средства выделили Российский фонд фундаментальных исследований и Национальный институт онкологии США

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БАРНАУЛ, 23 августа. /ТАСС/.Российско-американский противораковый центр (РАПЦ) Алтайского государственного университета (АлтГУ) получит грант в размере $300 тыс. и 18 млн рублей для развития технологии диагностики рака молочной железы по крови пациента с помощью микрочипа. Об этом сообщила в среду пресс-служба вуза.

"Центр стал одним из победителей конкурса, который совместно проводили Российский фонд фундаментальных исследований и Национальный институт онкологии США. Финансирование проекта рассчитано на три года, ежегодный объем поддержки - 6 млн рублей со стороны РФ и $100 тыс. со стороны США", - сказали в вузе.

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Грантовую поддержку получил проект для определения различных разновидностей рака молочной железы. Он вошел в число 10 лучших работ по результатам экспертиз российской и американской сторон.

Как сообщалось ранее, технология, которая называется "иммуносигнатурой" предполагает, что на микрочип, покрытый специальным веществом, наносится кровь пациента и анализируется на антитела, специфические для раковых заболеваний. При этой технологии ученые сравнивают антитела в сыворотке крови здоровых людей и онкобольных.

"Эта победа дает нам дополнительное финансирование на диагностику рака молочной железы - исследованиями наш центр занимается уже несколько лет. Грант позволит расширить научные изыскания, протестировать больше образцов, провести апробацию результатов в клинических условиях", - рассказал исполнительный директор Российско-американского противоракового центра АлтГУ, кандидат биологических наук Андрей Шаповал.

Как сообщалось ранее, сотрудники центра разработали технологию выявления для рака молочной железы еще в 2015 году, в конце прошлого года совместно со специалистами алтайского онкодиспансера приступили к сбору образцов крови у людей с раком легкого. Российско-американский противораковый центр был создан четыре года назад на базе АлтГУ.

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