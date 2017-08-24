Главу Барабинска в Новосибирской области заподозрили в халатности при расселении бараков

НОВОСИБИРСК, 24 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении главы города Барабинска Новосибирской области Евгения Бессонова, который подозревается в халатности при выполнении региональной программы расселения аварийного жилого фонда. Об этом сообщила в четверг пресс-служба следственного правления СК России по области.

"По результатам рассмотрения материалов, направленных <…> Барабинским межрайонным прокурором, возбуждено уголовное дело в отношении главы города Барабинска Новосибирской области по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и обязанностей по должности <...>")", - говорится в сообщении.

В 2013 году правительство Новосибирской области утвердило региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на 2013-2015 годы. Финансирование проводилось из местного, областного бюджетов и внебюджетных источников.

По данным следствия, в рамках программы глава Барабинска заключил с подрядчиком муниципальный контракт на строительство дома на 46 квартир на сумму свыше 39 млн рублей. Дом должен был быть построен до 1 июля 2014 года, однако до настоящего времени строительство так и не завершено. Здание имеет множество дефектов конструкции, из- за чего не может быть введено в эксплуатацию.

Несмотря на это, глава муниципалитета в период с 2013 по 2016 годы согласовывал оплату выполненных работ на сумму свыше 37 млн рублей.