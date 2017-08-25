В Новосибирской области медведь напал на женщину на вертолетной площадке

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НОВОСИБИРСК, 25 августа. /ТАСС/. Медведь напал на женщину на вертолетной площадке в райцентре Кыштовка в Новосибирской области, с травмами лица и головы пострадавшая доставлена в больницу. Об этом сообщили ТАСС в главном управлении МВД по региону.
"Поступило сообщение в полицию о нападении медведя. Сотрудники, приехавшие на место происшествия, обнаружили пострадавшую, она доставлена в больницу", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что 31-летняя местная жительница остается в больнице. Медведя сотрудники МВД не обнаружили, по факту случившегося проводится проверка.