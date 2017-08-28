В Новосибирске губернатор приостановил концессию на переработку мусора

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НОВОСИБИРСК, 28 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Концессия на переработку мусора в Новосибирске, вызвавшая неоднозначную реакцию местной общественности, приостановлена и может быть расторгнута, сообщил в понедельник губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
"Наше соглашение (концессия) стало неким камнем преткновения. Не видеть этого было бы неправильно. Считаю необходимым провести перезагрузку - обсуждение дальнейших путей реализации программы по обращению с отходами на территории Новосибирской области", - сказал он на совещании в правительстве региона.
Губернатор высказался за налаживание диалога в этом вопросе между общественностью, властями и концессионером. "Сделать все максимально публично, с максимальным вовлечением всех участников. Я обращусь к федеральным экспертам: надеюсь, мы найдем понимание и с их стороны. А если не найдем, возможно расторжение", - сказал Городецкий.
В июле 2016 года правительство Новосибирской области заключило концессионное соглашение с компанией "Экология-Новосибирск", предполагающее строительство под Новосибирском двух мусороперерабатывающих заводов стоимостью 6,5 млрд рублей. По условиям соглашения, концессионер обязуется за свой счет создать систему коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы "Верх-Тула", "Раздольное" и два полигона при них, а также осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов.
Отдельные положения концессии вызвали неодобрение депутатов Заксобрания Новосибирской области: в частности, тот факт, что соглашение предполагает компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы будет проступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. В свою очередь экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство, усомнились в экологической безопасности проекта.