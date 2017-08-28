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В Алтайском крае к сентябрю откроют три новые школы для ликвидации второй смены

Сибирь
28 августа, 13:43 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 28, августа. /ТАСС

По словам министра образования и науки региона Александр Жидких, в 2017 году в крае 82% детей будут учиться в первую смену

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БАРНАУЛ, 28 августа. /ТАСС/. Три новые школы стоимостью порядка 480 млн рублей будут открыты в Алтайском крае к 1 сентября 2017 года. Новые учебные заведения предназначены для перевода детей на обучение в одну смену, сообщил в понедельник журналистам министр образования и науки региона Александр Жидких.

"К Дню знаний будут сданы три объекта - школа в городе Барнауле на 550 мест, 327 млн на которую были направлены из федерального бюджета по программе развития образования. Также сдается пристройка к школе в Родинском районе стоимостью около 78 млн рублей, и примерно такой же стоимости - школа в селе Юдиха в Тюменцевском районе", - сказал Жидких.

По его словам, в регионе делается максимум, чтобы перевести детей на обучение в одну смену - для этого и вводятся новые объекты образования. В 2017 году в крае 82% детей будут учиться в первую смену - ежегодно прирост таких школьников составляет около 1,5%. Всего обучение с 1 сентября 2017 года начнется в 1120 школах, куда придут более 260 тыс. детей, из которых порядка 30 тыс. - первоклассники.

В 2017 году на развитие образования в Алтайском крае из консолидированного бюджета будет направлено 2,1 млрд рублей (средства на уровне прошлого года). В школы придут 500 новых педагогов, 80 из них выбрали для работы малокомплектные школы - из бюджета региона такие специалисты получат подъемные средства по 100 и 200 тыс. рублей в зависимости от того, какое у них образование - средне-специальное или высшее.

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