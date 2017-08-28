Турист из Литвы найден мертвым на Алтае

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 28 августа. /ТАСС/. Тело туриста из Литвы, путешествовавшего по Республике Алтай, было найдено в реке в Онгудайском районе, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"Проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 26 августа трупа в реке неподалеку от села Инегень Онгудайского района. На сегодня у нас нет информации, сколько турист из Литвы путешествовал по региону", - отметили в пресс-службе. Для установления причины смерти назначена экспертиза.
Ранее информацию о пропаже туриста в социальных сетях опубликовал поисковый отряд "Лиза Алерт". 27-летний Каролис Керге путешествовал автостопом по Горному Алтаю. В последний раз его видели 10 августа 2017 года на слиянии рек Аккем и Араскан Усть-Коксинского района региона.