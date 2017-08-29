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Проект по ликвидации отходов БЦБК подготовят до начала сентября

Сибирь
29 августа, 17:14 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 29, августа. /ТАСС

По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, в качестве подрядчика проекта выбран холдинг "Росгеология"

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ИРКУТСК, 29 августа. /ТАСС/. Новый проект рекультивации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) будет готов в конце текущей недели, сообщил во вторник журналистам губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

"Во время визита министра [природных ресурсов РФ] Сергея Донского было решено, что проект будет готов до 1 сентября. Мы будем настаивать, чтобы проект передали в наш Росприроднадзор, чтобы мы могли следить и контролировать", - сказал он.

По словам Левченко, холдинг "Росгеология" выбран в качестве подрядчика проекта. Приступить к его пробной реализации предполагается до конца года.

"Что касается "единственного поставщика", то тут нужно, чтобы был один исполнитель. Была выбрана "Росгеология", которая занималась ликвидацией экологического ущерба в Арктике. У них тут есть подразделение - это не тот случай, когда люди приезжают с авторучкой и блокнотом, а потом уезжают. Может быть, начнем забирать грунт и работать в лабораториях уже в этом году, потому что технология разрешает работать до минус 20 градусов", - отметил глава региона.

Неделей ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 2020 года предусмотреть финансирование мероприятий по ликвидации последствий негативного воздействий отходов, накопленных во время деятельности БЦБК.

Власти Иркутской области ранее приняли решение вернуться на стартовые позиции в выборе подрядчика рекультивации отходов производства на территории БЦБК. Причина в том, что, по мнению властей региона, ни одна из проблем Байкальского ЦБК (рекультивация, перепрофилирование и строительство нового теплоисточника), на которые предусмотрены средства в соответствующей федеральной целевой программе, пока не решена, хотя госпрограмма действует с 2012 года. В компании "ВЭБ-Инжиниринг", разработавшей проект рекультивации, эти претензии не приняли.

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат введен в эксплуатацию в 1966 году. Решение о поэтапном закрытии целлюлозного производства на Байкале было официально озвучено в феврале 2013 года, с сентября 2013 года здесь прекращена варка целлюлозы.

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