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РАНХиГС поможет Томской области повысить эффективность госуправления

Сибирь
30 августа, 11:21 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 30, августа. /ТАСС

Врио губернатора Сергей Жвачкин отмечает, что сотрудничеству региона с академией уже более 10 лет

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ТОМСК, 30 августа. /ТАСС/. Стратегия социально-экономического развития Томской области должна включать эффективное госуправление, при этом сохранять уникальность региона, заявил журналистам ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимир Мау.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин обратился к президенту с просьбой "включить Томский регион в состав пилотных по реализации стратегии научно-технологического развития России как регион с большой долей научно-исследовательских работ".

"Томской области для попадания в стратегию главное - оставаться Томской областью. Это один из ведущих регионов России, постоянно генерирующий инновации. Главная задача, которую ставит перед нами руководство страны, - это повышение эффективности госуправления", - заявил Мау.

Он отметил, что сегодня материальные издержки перестают играть значимую роль. Инвестиции сегодня выбирают места для приложения не там, где дешевая энергия и дешевый труд, а там, где эффективное госуправление, которое гарантирует устойчивость и развитие бизнеса.

В свою очередь Жвачкин добавил, что сотрудничеству региона с академией уже больше 10 лет, РАНХиГС и администрация Томской области сотрудничали в разработке стратегии особой экономической зоны, создании концепции ИНО Томск.

"Вопрос [включения Томска в стратегию научно-технологического развития России] мы тоже разрабатываем совместно с академией. И я вижу еще много задач, которые мы в первом приближении сегодня уже обсудили" - сказал Жвачкин.

ИНО Томск

В январе 2015 года правительство РФ одобрило концепцию создания инновационного территориального центра "ИНО Томск" и утвердило план мероприятий по ее реализации в 2015-2020 гг. Концепция предусматривает создание на базе научного и промышленного потенциала Томской области новой технологической базы, развитие транспортной и информационно- коммуникационной инфраструктуры, обеспечение скоординированного развития территорий Томской агломерации.

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