Между Улан-Удэ и монгольским Сухэ-Батором может появиться авиарейс

УЛАН-УДЭ, 30 августа. /ТАСС/. Минтранс РФ не видит препятствий для открытия авиарейса между столицей Бурятии Улан-Удэ и центром Селенгинского аймака Монголии городом Сухэ-Батор, сообщил в среду глава министерства Максим Соколов.

Инициатором открытия авиасообщения выступает Монголия, проект обсуждался в этом году в парламенте страны.

"Я не вижу препятствий для открытия нового рейса между Сухэ-Батором и Улан-Удэ. Вернувшись из Бурятии в Москву, дам поручение российским авиационным властям включить этот вопрос в повестку ближайшей их встречи с монгольскими коллегами", - сказал Соколов во время встречи в Улан-Удэ с вице-премьером Монголии Батчулууном Цогтгэрэлом, курирующим в монгольском правительстве развитие дорог и транспорта.

Встреча прошла в рамках семинара, посвященного подготовке к реализации межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках по сети Азиатских автомобильных дорог.

По словам вице-премьера Монголии, российским властям было направлено письмо с предложением открыть авиасообщение между столицами Бурятии и Селенгинского аймака.

Во время встречи Соколов отметил важность открытия в июне 2017 года прямого авиасообщения между Улан-Удэ и столицей Монголии Улан-Батором (рейс выполняется дважды в неделю). Вице-премьер Монголии выразил мнение, что нужно "сильнее укрепить это авианаправление" и напомнил, что монгольская сторона предоставляет поддержку и дает преференции авиакомпании Hunnu Air, осуществляющей этот авиарейс. Российский министр пообещал "поискать возможности его поддержки".