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На расселение аварийного жилья в Алтайском крае с 2013 года направлено 4,7 млрд рублей

Сибирь
31 августа, 16:41 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 31, августа. /ТАСС

Осталось переселить 7 тыс. человек из 368 аварийных домов в Бийске

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БАРНАУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Расходы на реализацию в Алтайском крае региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2013-2017 гг. составили около 4,7 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Минстройтранса региона.

Речь идет о расселении аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Остальное аварийное жилье будет расселяться за рамками данной программы.

"Общая стоимость переселения граждан из аварийного и ветхого жилья с 2013 года составила 4,7 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей - средства Фонда реформирования ЖКХ. Переселение велось в 24 муниципальных образованиях, и в 23 реализация программы завершилась", - сообщили в министерстве.

Осталось переселить людей в Бийске, где программа предусматривала расселение 7 тыс. человек из 368 аварийных домов. Как отмечают в министерстве, в Бийск по программе были направлены самые большие средства - около 3 млрд рублей. Для переселенцев уже приобретены около 3 тыс. квартир в новостройках общей площадью 98 тыс. кв. м, полностью завершить программу в Бийске планируется в начале сентября 2017 года.

По всему Алтайскому краю программа предполагала расселение из аварийных домов 11,5 тыс. человек.

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