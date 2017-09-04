На строительство соцбъектов по краевой программе на Алтае направят 6,26 млрд рублей

БАРНАУЛ, 4 сентября. /ТАСС/. Средства, которые в Алтайском крае направят по региональной программе "80х80" (строительство 80 социально важных объектов к 80-летию региона) к 1 января 2018 года в общей сложности составят 6,26 млрд рублей. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в пресс-службе администрации края.

"На 1 января 2018 общее финансирование программы "80х80" оценивается в 6,26 млрд рублей. Из них: 3,65 млрд рублей из краевого бюджета (58%), 2,11 млрд рублей из федерального бюджета (34%); 0,5 млрд. рублей - из местных бюджетов (8%)", - сказали в ведомстве. Алтайский край отмечает 80-летие в сентябре 2017 года.

Как сообщалось ранее, по юбилейной программе за прошедшие четыре года из бюджетов всех уровней было направлено более 4,4 млрд рублей. Первый подобный проект был реализован к 75-летию региона - расходы на 75 объектов тогда составили 6,4 млрд рублей. Программа "80х80" с увеличением инвестиций практически в два раза по отношению к прошлому проекту включает строительство, реконструкцию и ремонт 39 объектов образования, 18 - здравоохранения, 13 - культуры, 8 - физкультуры и спорта, 2 - жилищно- коммунального хозяйства.

Как пояснил в понедельник на пресс-конференции журналистам заместитель председателя правительства края Виталий Снесарь, по состоянию на январь 2017 года работы были завершены на 16 объектах, среди которых детские сады, школы и спортивные площадки. В сентябре 2017 года были сданы две школы в Барнауле и селе Юдиха. До конца 2017 года планируется завершить капремонты и строительство еще восьми объектов - школ, детсадов, поликлиник, детского технопарка.

"Остальные объекты - переходящие на следующий год: мы не отказываемся ни от одного из проектов, которые были приняты, согласованы и взяты в реализацию. Привлечение федеральных средств, государственно-частное партнерство позволяют нам увеличивать финансирование и маневрировать финансами, направлять их на объекты, которые отстали. Конечно, взятые при принятии программы обязательства были очень высокие - успешная реализация программы "75х75". позволяла нам смотреть с уверенностью в песпективу на реализацию 8080 и вкладывать больший бъем средств. Экономические условия несколько поменялись и это нас заставило перестроиться", - пояснил Снесарь.

По словам зампреда, среди объектов программы на 2018 год - реконструкцию онкодиспансера в городе Бийске, строительство поликлиник в райцентрах Алтайское, Ребриха и Советское и школа в селе Ларичиха. Полностью завершить программу планируется в 2019 году.