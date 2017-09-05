Синоптики предупредили о заморозках в шести регионах Сибири

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НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Заморозки в пяти регионах юго-востока Западной Сибири продержатся до конца недели, в Красноярском крае - до 7 сентября. Предупреждения синоптиков распространили региональные управления МЧС России.
"В Новосибирской области в период с 6 по 10 сентября при прояснении ожидаются заморозки до минус двух градусов", - сообщается на сайте Западно-Сибирского управления Гидрометслужбы.
В Томской и Кемеровской областях, сообщают синоптики, заморозки начались 5 сентября, в Алтайском крае и Республике Алтай - 7 сентября. Продлится опасная для сельскохозяйственных культур погода до 10 сентября.
О заморозках предупредили и в ГУ МЧС по Красноярскому краю. До 7 сентября в центральных районах региона "в земледельческой зоне в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус 1-3 градусов".