Синоптики предупредили о заморозках в шести регионах Сибири

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Заморозки в пяти регионах юго-востока Западной Сибири продержатся до конца недели, в Красноярском крае - до 7 сентября. Предупреждения синоптиков распространили региональные управления МЧС России.

"В Новосибирской области в период с 6 по 10 сентября при прояснении ожидаются заморозки до минус двух градусов", - сообщается на сайте Западно-Сибирского управления Гидрометслужбы.

В Томской и Кемеровской областях, сообщают синоптики, заморозки начались 5 сентября, в Алтайском крае и Республике Алтай - 7 сентября. Продлится опасная для сельскохозяйственных культур погода до 10 сентября.

О заморозках предупредили и в ГУ МЧС по Красноярскому краю. До 7 сентября в центральных районах региона "в земледельческой зоне в воздухе и на поверхности почвы местами ожидаются заморозки до минус 1-3 градусов".