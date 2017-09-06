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Единороссы в единый день голосования направят наблюдателей на все участки страны

Сибирь
6 сентября, 11:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

За чистотой выборов будут следить как члены партии, так и беспартийные, представители профессиональных, молодежных сообществ

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МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Единая Россия" направит наблюдателей на все избирательные участки страны в единый день голосования 10 сентября, так как в партии заинтересованы в том, чтобы выборы прошли максимально открыто и без существенных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе единороссов со ссылкой на первого замруководителя ЦИК партии Константина Мазуревского.

"Мы рекомендуем, чтобы на каждом участке было заявлено по два наших наблюдателя: это позволяет нашим представителям поочередно подменять друг друга в течение дня и, таким образом, не ослаблять спектр внимания к процессу голосования и подсчета голосов избирателей", - сказал он. По словам Мазуревского, обучение наблюдателей проводится на базе региональных и местных отделений партии, причем в наблюдатели "Единая Россия" приглашает как своих членов, так и "беспартийных, представителей профессиональных, молодежных сообществ, которые готовы уделить время и провести свой выходной день на избирательном участке, чтобы проследить за чистотой выборов".

"В Центральном исполкоме с момента открытия участков на Дальнем Востоке будут работать юристы для консультирования коллег из регионов. Кроме того, они займутся отслеживанием информации по нарушениям", - сообщил Мазуревский, добавив, что также во многих регионах будут работать "мобильные юридические группы для оперативного разрешения вопросов, которые могут возникнуть на избирательных участках".

Выборы 10 сентября

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

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Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе.

Кроме того, пройдет множество муниципальных кампаний. В частности, будут выбирать представительные органы власти 11 административных центров субъектов РФ (Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери, Ярославля), в Москве будут выбирать депутатов муниципальных советов в 125 районах.

Также состоятся довыборы в Госдуму по двум одномандатным округам - Кингисеппскому (Ленинградская область) и 77-му Брянскому.

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